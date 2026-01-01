В Пермском крае начался сбор предложений по благоустройству общественных территорий Поделиться Твитнуть

Со 2 по 26 марта 2026 года жители Пермского края могут выдвинуть идеи по обновлению общественных пространств, которые будут реализованы в 2027 году. Об этом сообщили в минЖКХ. В ведомстве отметили, что участвовать смогут все населенные пункты региона, независимо от их размера.

Предложения принимаются через платформу обратной связи в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Реализация проектов благоустройства проводится в соответствии с принципами проекта «Государство для людей», направленного на активное участие граждан в развитии территорий.









