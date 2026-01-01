В Перми местный житель попытался убить двух посетителей бара Следствие настаивает на его аресте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Следователь следственного отдела по Мотовилихинскому району Перми регионального управления СК России предъявил обвинение 43-летнему мужчине в покушении на убийство двух человек. Инцидент произошёл в ночь на 1 марта. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

По данным следствия, после употребления алкоголя в баре на ул. Целинной у обвиняемого возник конфликт с двумя незнакомцами. После ссоры мужчина ушёл домой, взял нож и вернулся в бар, где нанёс удары своим оппонентам.

Сотрудники ГБР задержали подозреваемого, а затем передали его правоохранительным органам. Один из пострадавших был госпитализирован. Нож, использованный в качестве оружия, был изъят.

В настоящее время следователь СК России проводит допросы свидетелей и очевидцев, а также назначил необходимые судебные экспертизы. Подозреваемый был задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу.





