В Перми местный житель попытался убить двух посетителей бара
Следствие настаивает на его аресте
Следователь следственного отдела по Мотовилихинскому району Перми регионального управления СК России предъявил обвинение 43-летнему мужчине в покушении на убийство двух человек. Инцидент произошёл в ночь на 1 марта. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.
По данным следствия, после употребления алкоголя в баре на ул. Целинной у обвиняемого возник конфликт с двумя незнакомцами. После ссоры мужчина ушёл домой, взял нож и вернулся в бар, где нанёс удары своим оппонентам.
Сотрудники ГБР задержали подозреваемого, а затем передали его правоохранительным органам. Один из пострадавших был госпитализирован. Нож, использованный в качестве оружия, был изъят.
В настоящее время следователь СК России проводит допросы свидетелей и очевидцев, а также назначил необходимые судебные экспертизы. Подозреваемый был задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу.
