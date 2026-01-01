В Прикамье 3 марта обещают аномально холодную погоду Температура будет ниже нормы на 7 градусов Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

По информации Пермского ЦГМС, 3 марта в отдельных районах Пермского края ожидается аномально холодная погода, при которой среднесуточная температура будет на 7°C ниже климатической нормы.

В связи с этим метеорологическим прогнозом в МЧС рекомендовали жителям Прикамья строго следовать правилам пожарной безопасности при использовании обогревательных приборов; избегать перегрузки электросети большим количеством подключённых устройств; обеспечивать максимальное утепление и сохранение тепла в своих домах; быть внимательными к возможным переохлаждениям и обморожениям; при использовании газовых приборов проверять тягу.

Кроме того, важно проинформировать родных и близких о прогнозируемых погодных условиях, а также о соблюдении правил безопасного поведения и требований пожарной безопасности.

По данным синоптиков, ночью столбики термометров могут опуститься ниже -20 градусов.

