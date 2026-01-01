Литр бензина в Прикамье подорожал за неделю на 29 копеек Дизельное топливо выросло в цене на четверть рубля Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

По данным Росстата, с 17 по 24 февраля средняя стоимость бензина в Пермском крае увеличилась до 65,57 руб. за литр, что на 29 копеек выше, чем на предыдущей неделе.

Бензин марки АИ-92 подорожал на 29 коп. за литр, теперь его стоимость составляет 62,33 руб. АИ-95 также вырос в цене на 29 коп. и теперь стоит 67,50 руб. за литр. АИ-98 стал дороже на 28 коп., достигнув 93,09 руб. за литр. Дизельное топливо подорожало на 25 коп., его цена теперь составляет 77,84 руб. за литр.

С 17 по 24 февраля 2026 года рост цен на бензин был зафиксирован в 67 регионах России, особенно заметно это в Магаданской области, где цены увеличились на 1,5%.

Снижение стоимости бензина наблюдалось в 5 регионах, наиболее значительное уменьшение цен зафиксировано в Сахалинской области, где они снизились на 0,5%.

