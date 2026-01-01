Проект новой школы на улице Пушкина в Перми прошёл госэкспертизу
Государственная экспертиза положительно оценила проект строительства новой школы на ул. Пушкина в Перми. Об этом сообщили в минстрое региона.
Общая площадь учебного заведения составит более 18 тыс. кв. м. В четырехэтажном здании разместятся общие кабинеты, классы для уроков информатики, химии и физики с лабораторными помещениями, классы иностранного языка, а также столярные и слесарные мастерские, кухня и кабинет домоводства. В школе также будет библиотека с читальным залом, столовая, рассчитанная на 550 человек, актовый зал и два спортивных зала.
На территории школы, во внутреннем дворе со стороны ул. Луначарского, планируется строительство стадиона с мини-футбольным полем, беговыми дорожками, игровыми площадками и зоной для спокойного отдыха.
