Проект новой школы на улице Пушкина в Перми прошёл госэкспертизу Общая площадь учебного заведения составит более 18 тысяч «квадратов» Поделиться Твитнуть

рисунок из проектной документации

Министерство строительства Пермского края

Государственная экспертиза положительно оценила проект строительства новой школы на ул. Пушкина в Перми. Об этом сообщили в минстрое региона.

Министерство строительства Пермского края

Общая площадь учебного заведения составит более 18 тыс. кв. м. В четырехэтажном здании разместятся общие кабинеты, классы для уроков информатики, химии и физики с лабораторными помещениями, классы иностранного языка, а также столярные и слесарные мастерские, кухня и кабинет домоводства. В школе также будет библиотека с читальным залом, столовая, рассчитанная на 550 человек, актовый зал и два спортивных зала.

Министерство строительства Пермского края

На территории школы, во внутреннем дворе со стороны ул. Луначарского, планируется строительство стадиона с мини-футбольным полем, беговыми дорожками, игровыми площадками и зоной для спокойного отдыха.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.