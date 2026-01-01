В минздраве рассказали о состоянии школьника, на которого с ножом напал одноклассник в Прикамье Мальчик продолжает лечение в стационаре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Состояние школьника, на которого напал одноклассник в школе Александровска, оценивается как среднее. Об этом «Новому компаньону» сообщили в министерстве здравоохранения региона.

«На сегодняшний день состояние ребенка оценивается как среднее, ему оказывается вся необходимая помощь в условиях стационара», — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, 19 февраля 2026 года в одной из школ Пермского края произошло происшествие с применением холодного оружия: учащийся пронёс на территорию учебного заведения нож и нанёс телесные повреждения однокласснику. Действия нападавшего квалифицированы как причинение тяжкого вреда здоровью.

Подозреваемый задержан сотрудниками Следственного комитета России, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В рамках расследования проведён обыск в офисе организации, связанной с фигурантом, изъяты документы, имеющие значение для дела. Продолжается работа со свидетелями и иными лицами, располагающими важной информацией.

Пострадавший школьник был экстренно прооперирован в краевой больнице им. Вагнера в Березниках, после чего переведён в медицинское учреждение Перми для продолжения терапии. На данный момент его состояние оценивается как стабильное.

Параллельно следственные органы СК РФ по Пермскому краю предъявили обвинение 16-летней жительнице Пскова в пособничестве покушению на убийство. По данным следствия, в феврале 2026 года девушка в переписке через мессенджер давала инструкции и рекомендации 13-летнему жителю города Александровск Пермского края. Находясь под влиянием обвиняемой, подросток 19 февраля нанёс ножевые ранения своему однокласснику. Подозреваемая задержана в Пскове и доставлена в Пермь для проведения необходимых следственных мероприятий.

