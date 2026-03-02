Выжившего из группы уфимских туристов мужчину эвакуировали в Пермь Поделиться Твитнуть

Фото: соцсети Анастасии Крутень

Единственного выжившего из группы уфимских туристов мужчину бортом санавиации эвакуировали из Березников в Пермь. Об этом в своих социальных сетях сообщила глава регионального минздрава Анастасия Крутень.

Сейчас врачи Пермской краевой клинической больницы уже приступили к его лечению.

«В ближайшее время планируется проведение телемедицинской консультации с федеральным центром для определения оптимальной тактики лечения», — прокомментировала Крутень.

Когда туриста нашли, дежурная бригада незамедлительно оказала помощь: мужчину согрели до физиологичной температуры, провели посиндромную терапию, обработали и перевязали поврежденные участки. Его состояние стабилизировали. Затем пострадавшего доставили из Красновишерска в Березники.

«Отмечу, что это редкий случай длительного выживания в условиях переохлаждения, поэтому необходимо было сделать всё, чтобы минимизировать негативные последствия воздействия низких температур на организм мужчины», — добавила Анастасия Крутень.

Уже в понедельник, 2 марта, мужчину бортом санавиации доставили в Пермскую краевую клиническую больницу.

Напомним, 20 февраля 2026 года пятеро туристов из Уфы прибыли в д. Золотанка Красновишерского округа. Оттуда группа на пяти снегоходах самостоятельно направилась к плато Кваркуш, расположенному примерно в 100 км от населённого пункта. После выхода на маршрут связь с путешественниками прервалась. Позже в МЧС региона сообщили, что четверо из пяти туристов найдены погибшими.

