Индекс промпроизводства в Пермском крае вырос на 4% Сравнивались показатели января 2025 и 2026 годов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Индекс промышленного производства в Пермском крае в январе 2026 года достиг 104,4% по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года, сообщает Пермьстат.

По сравнению с январем прошлого года значительно возросло производство металлических изделий — на 82%, электрического оборудования — на 39%, текстильных изделий — на 23%, а также напитков — на 11%.

При этом на 60% снизилось производство кожи и изделий из неё, на 58% сократилась полиграфическая деятельность, на 30% уменьшилось производство лекарств.

С сравнении с декабрём 2025 года индекс промпроизводства в регионе снизился, составив 85,1%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.