В Прикамье до 2030 года откроют ещё около 40 агроклассов

Фото предоставлено министерством агропромышленного комплекса Пермского края

В Бардымском округе Пермского края предприниматели Гельмариам и Ильшат Закировы уже готовят весеннее настроение: в их теплицах распускаются тысячи тюльпанов. Восьмой год развивая тепличное хозяйство, в этом сезоне они увеличили объем посадочного материала до 70 тыс. луковиц.

Недавно хозяйство посетили ученики агрокласса Тюндюковской школы. На практике школьники увидели полный цикл выращивания цветов — от посадки луковиц до подготовки букетов к реализации. Подобные экскурсии помогают профориентации и мотивируют молодежь выбирать аграрные профессии.

Развитие агрообразования остается приоритетом для региона. До 2030 года в Пермском крае в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» планируется открыть еще около 40 агроклассов.

«В условиях цифровизации люди — главный ресурс отрасли. Наша общая задача — обеспечить отрасль кадрами, чьи компетенции соответствуют амбициозным планам развития аграрной отрасли. Современные технологии требуют принципиально новых компетенций. Скоро нам потребуются не просто агрономы, а цифровые агрономы — специалисты, умеющие работать с современными системами и технологиями. Это требует от нас новых решений в сфере подготовки кадров", — отмечает министр агропромышленного комплекса Пермского края Анна Быкова.

Вопросы подготовки кадров обсудили участники круглого стола «Агроклассы: готовые решения и современное оборудование для эффективной профориентации», прошедшего в рамках выставки-форума «Агротехнологии-2026». Эксперты рассмотрели механизмы создания агротехклассов, выстраивание образовательной траектории от школы до предприятия и обеспечение преемственности между уровнями образования.

По итогам дискуссии соглашение о сотрудничестве подписали представители Центра инновационного развития человеческого потенциала и управления знаниями и компании «Научные развлечения».

Сегодня в Пермском крае функционируют порядка 40 агротехнологических классов, в которых обучаются более 700 школьников. Заявка на создание еще 10 агроклассов в регионе уже одобрена Министерством сельского хозяйства РФ.

