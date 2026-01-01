Синоптики рассказали о вероятности тёплого лета в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Метеорологи представили долгосрочные прогнозы для весны и лета в Пермском крае. Об этом пишет «Рифей».

Согласно метеорологическим моделям, март ожидается холоднее средних значений на 1-2 градуса. При этом во второй половине месяца дневные температуры могут опуститься до нуля. В ГИС-центре подчеркивают, что холодный март увеличивает вероятность наступления теплого лета.

Специалисты отмечают, что подобная закономерность наблюдалась в 2010-2013 и 2021-2022 годах. Если после холодного марта последует теплый апрель, шансы на жаркое и сухое лето возрастут.

