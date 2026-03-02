Команда «ПМУ» «Уралхима» — победитель Спартакиады трудящихся Пермского края Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Сборная филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» стала победителем в своей группе и заняла второе место в общекомандном зачете IV зимней Спартакиады трудящихся Пермского края. Соревнования проходили с 27 февраля по 1 марта в Перми. Участие в них приняли более 1100 человек из 33 компаний региона.

По итогам соревнований первые места заняли баскетболисты «ПМУ» в дисциплине 3х3, мужская сборная по волейболу, лыжники в общем зачете, а также команда по спортивному ориентированию. Серебро завоевали участники соревнований по перетягиванию каната (в категории свыше 720 кг), а бронзовые медали — горнолыжники и семья Бардиных в дисциплине «спортивная семья».

Всего от предприятия в Спартакиаде участвовали более 60 сотрудников.

Михаил Шафранов, инструктор по спорту филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

- Спартакиада была насыщенной по программе и количеству дисциплин. В этом году в соревнованиях впервые за долгое время приняла участие наша хоккейная сборная, которая сразу показала достойный результат, остановившись в шаге от пьедестала. Вся сборная «ПМУ» выложилась по полной и внесла вклад в общую победу!

Организатором Спартакиады трудящихся Пермского края выступило Министерство физической культуры и спорта Пермского края.

«Уралхим» на системной основе поддерживает развитие корпоративного спорта. В частности, в филиале «ПМУ» ежегодно проходит заводская спартакиада по 16 видам. Для сотрудников организуются бесплатные тренировки по баскетболу и волейболу. Желающие посещают беговые и лыжные тренировки "Уралхим Run Factory" и "Уралхим Ski Factory". В результате филиал «ПМУ» успешно выступает на корпоративных, региональных и международных соревнованиях.

