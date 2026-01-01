В Перми расселили два аварийных дома в Свердловском районе Другое жильё или компенсацию получили почти 60 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно информации, предоставленной пресс-службой администрации Перми, в Свердловском районе столицы Прикамья были расселены два аварийных дома.

В частности, здание по ул. Коломенской, 10 состояло из 12 квартир, общая площадь которых — 505,3 кв. м. В этом доме проживали 27 человек.

В доме №1 по ул. Зарайской насчитывалось 18 квартир общей площадью 699,7 кв. м. Там жили 29 жильцов.

В мэрии уточнили, что всем жильцам, в зависимости от формы владения жильём, была предоставлена либо денежная выплата, либо другое пригодное для проживания жильё.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.