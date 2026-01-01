Пермяка будут судить за незаконный оборот оружия и боеприпасов Мужчину задержали осенью 2025 года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

В Перми один из жителей города предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

В ведомстве уточнили, что 43-летний пермяк, не имеющий ранее судимостей, пытался приобрести боевой пистолет и патроны к нему. Его противоправная деятельность была выявлена в ходе расследования уголовного дела, которое вели сотрудники Пермского линейного отдела МВД России на транспорте.

В результате совместных действий оперативников уголовного розыска и представителей регионального УФСБ была установлена личность предполагаемого злоумышленника. В конце ноября 2025 года, в рамках операции под прикрытием, обвиняемый прибыл в назначенное место у Речного вокзала Перми. Там он встретился с продавцом и передал ему 25 тыс. руб., а взамен получил предмет, который ему представили как боевой пистолет, а также три упаковки с 50 патронами. Как выяснилось позже, они не были пригодны для стрельбы.

Сразу после получения товара мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. Теперь мужчину будут судить.

