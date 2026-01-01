В Перми осудят поджигателя автомобилей Преступление 41-летний мужчина совершил на почве ревности Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми завершено расследование уголовного дела против 41-летнего мужчины, который обвиняется в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путём поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ), сообщает следком региона.

По данным следствия, 31 октября 2025 года ночью обвиняемый на почве ревности поджёг автомобиль своей знакомой во дворе дома в Мотовилихинском районе. В результате пожара сгорели четыре машины, ещё две получили повреждения. Ущерб составил около 5 млн руб.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Он полностью признал свою вину и возместил ущерб потерпевшим. В рамках расследования были проведены химические, дактилоскопические, трасологические и товароведческие экспертизы. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

