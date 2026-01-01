В Прикамье родилась «королевская двойня» Разнополые близнецы появились на свет в Пермском округе Поделиться Твитнуть

В ЗАГСе Пермского муниципального округа зарегистрирована «королевская двойня» — это народное название разнополых близнецов, мальчика и девочки, родившихся в один день. Появление таких детей считается особым событием и благом для семьи.

Родители — Николай и Надежда Боронниковы — живут в д. Красава. Для них новорождённые стали четвертым и пятым ребенком в семье.

В Пермском округе с начала 2026 года зарегистрировано уже две двойни, но именно эта стала первой разнополой.

