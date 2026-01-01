Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Министерство культуры Пермского края меняет акценты в поддержке джазовой культуры Фестиваль «Джаз-лихорадка» не является приоритетом Поделиться Твитнуть

Саксофонист Игорь Бутман на "Джаз-лихорадке" 2022 года

Илья Радченко

Как выяснил «Новый компаньон», в нынешнем году не предусмотрено бюджетное финансирование фестиваля «Джаз-лихорадка», который на протяжении рада лет проводили АНО «Агентство новых технологий» и музыкант Валерий Протасевич.

Согласно пояснительной записке к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», расходы «Агентства новых технологий» на 2026 год уменьшатся на 2,5 млн руб. в связи с уточнением перечня мероприятий: из перечня предлагается исключить Международный фестиваль «Джаз-лихорадка» и включить новое мероприятие — торжественную церемонию вручения ордена «За доблестный труд».

Вручение ордена прошло 20 февраля. Это мероприятие разовое, связанное с получением конкретной награды. Фестиваль же «Джаз-лихорадка» проходил в Перми с конца 1990-х годов с разной периодичностью и на разных площадках.

«Джаз-лихорадка» получила своё название в честь знаменитой композиции одного из пионеров советского джаза Генриха Терпиловского, который волею судеб оказался связан с Пермью. У истоков проведения фестиваля стоял другой легендарный джазмен — Владимир Лицман. Первоначально фестиваль проходил на сцене Пермского театра кукол, где его приютил хорошо знакомый с Терпиловским худрук Игорь Тернавский. Позже «Джаз-лихорадка» обосновалась во Дворце молодёжи, там же функционировал джазовый ресторан «Красный лев». В последние годы фестиваль проводился осенью на сцене ДК им. Солдатова, его оператором было АНО «Агентство новых технологий», художественным руководителем — Валерий Протасевич. В 2025 году «Джаз-лихорадка» прошла в 20-й раз.

Как пояснили в Министерстве культуры Пермского края, «Средства на поддержку и развитие джазовой культуры в Пермском крае в 2026 году предусмотрены в формате проведения фестиваля «ЛетоJazz». Также джазовую программу всероссийского и мирового уровня регулярно в течение всего концертного сезона представляет Пермская краевая филармония. Средства на проведение фестиваля «Джаз-лихорадка» за счет краевого бюджета на данный момент не предусмотрены, в том числе, в связи с отсутствием программы, предложений по развитию проекта и участию в грантовых мероприятиях и конкурсах».

«ЛетоJazz» проходит в Перми с 2022 года. Его проводит другое АНО — «Центр по реализации проектов в сфере культуры» и другой продюсер — Максим Кодолов. «ЛетоJazz» — очень энергичный молодой проект, который представляет собой многочасовой джазовый марафон с участием до десяти команд и солистов. Программа состоит из двух частей — демократичного дневного open-air для самой широкой публики и вечернего клубного концерта для ценителей интеллектуального джаза.

По словам представителя минкульта, в Перми и Пермском крае в последние годы растёт интерес к джазу и количество инициатив, связанных с этой музыкальной культурой, причём инициатив, никак не зависящих от бюджетного финансирования, таких как серия клубных концертов в Cult Jazz Bar или еженедельные джазовые концерты в частной филармонии «Триумф».

Даже в этой ситуации подъёма интереса к джазу посещаемость «Джаз-лихорадки» не растёт, а падает. Организаторы терпят убытки. В нынешнем году руководитель не представил в «Агентство новых технологий» никаких проектов по развитию фестиваля. Для организаторов джазовый фестиваль сейчас не является приоритетом.

При этом в минкульте не исключают, что финансирование будет возобновлено, если у фестиваля появятся интересные перспективы. Руководство ведомства готово найти финансовые резервы.

