За год в Арбитражный суд Пермского края поступило 32 694 исковых заявления Наибольший рост произошёл по делам о банкротстве

фото: Арбитражный суд Пермского края

В Перми подвели итоги работы Арбитражного суда Пермского края за 2025 год. Как сообщил председатель арбитража Валерий Голубцов, всего за период в суд поступило 32 694 исковых заявления, что на 1,5 % больше, чем в 2024 году.

За отчетный период было рассмотрено 88 881 дело и заявление. Наибольшую долю среди рассмотренных дел составили гражданские дела (53,6%), дела о банкротстве (31,7%) и административные дела (13,6%). Наибольший рост произошёл по делам о банкротстве. Как отметил Голубцов, судебные решения по-прежнему соответствуют высокому профессиональному уровню.

В завершение мероприятия Валерий Голубцов поблагодарил судей и сотрудников аппарата суда за работу в 2025 году и пожелал им дальнейших успехов в отправлении правосудия.

