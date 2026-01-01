Минфин РФ предложил временно освободить от НДС общепит с 1 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство финансов Российской Федерации предложило временно отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для предприятий общественного питания с 1 апреля 2026 года. Эта мера будет действовать до 31 декабря 2026 года и распространится на индивидуальных предпринимателей и организации, работающие по упрощённой системе налогообложения (УСН) и патентной системе налогообложения (ПСН), которые станут плательщиками НДС с 2026 года.

При этом не будет требоваться выполнение условия о соответствии уровня средней заработной платы за предыдущий год средней зарплате по региону.

Предложение уже направлено на рассмотрение в правительство Российской Федерации.

