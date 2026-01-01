Минпромторг требует от пермского «Медисорба» вернуть более 150 млн рублей На предприятии с претензиями не согласны Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Москвы начал рассмотрение иска Министерства промышленности и торговли РФ к пермской компании АО «Медисорб». По данным сайта «Электронное правосудие», истец претендует на взыскание с предприятия 150,79 млн руб. Следующее заседание запланировано на 30 марта.

Как сообщили изданию «Коммерсантъ-Прикамье» представители «Медисорба», иск связан с субсидией, полученной компанией в 2017-2020 годах на разработку и достижение определённых показателей по ряду препаратов. В компании утверждают, что все условия соглашения о предоставлении субсидии были выполнены. В Минпромторге РФ отказались комментировать детали иска.

Согласно сведениям из базы «СПАРК-Интерфакс», с 2017 по 2019 год Минпромторг России предоставил АО «Медисорб» три субсидии на общую сумму 146,6 млн руб. Последнее перечисление было осуществлено в 2020 году. Средства были направлены на компенсацию части затрат на производство лекарств, проведение клинических исследований, а также на оплату процентов по кредитам, взятым в 2014-2019 годах.

Пермская фармацевтическая компания «Медисорб» была основана в 1993 году и специализируется на производстве дженериков — аналогов известных лекарственных препаратов. В её продуктовом портфеле насчитывается более 50 наименований лекарств и более 100 единиц продукции. Компания выпускает спазмолитики, препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и других болезней. В штате «Медисорба» работает более 500 сотрудников.

