На общественных слушаниях в Березниках поддержан проект «Кристаллы времени» Предполагается благоустроить 5 га в центре города

эскиз проекта "Кристаллы времени" / фото из презентации

В прошлом году волонтёры предложили благоустроить пустырь в центре Березников (5 га между улицами Ломоносова, Льва Толстого и Советским проспектом). На общественных обсуждениях идею поддержали более 1,5 тыс. горожан, сообщил глава города Алексей Казаченко.

«Я встретился с архитекторами из Санкт-Петербурга, чтобы обсудить визуальные и технические аспекты проекта. Мы стремились сохранить уникальный облик города», — рассказал он.

Новое пространство должно быть многофункциональным: здесь можно будет гулять, отдыхать, заниматься спортом и проводить мероприятия. Центральной идеей стал «открытый геологический музей», который расскажет о геологической истории региона.

Планируется установить арт-объекты, посвящённые добыче руды, песочницу с навесом, оранжерею, а также муралы и скульптуры балерин из балета «Сильвиниты». Это напомнит о культурном наследии города.

На публичных слушаниях березниковцы одобрили концепцию. Сейчас власти готовят заявку для участия во Всероссийском конкурсе малых городов и разрабатывают проектно-сметную документацию.

