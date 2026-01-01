За 1 марта в Пермском крае потушили 13 пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За прошедшие сутки, 1 марта 2026 года, в Пермском крае было ликвидировано 13 возгораний. Среди них пять пожаров в Перми, по одному случаю в Соликамске, Кизеле, Чайковском, Кунгуре, Краснокамске, Верещагино, Чусовом и Добрянке. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, погибших нет, однако есть пострадавшие.

Для предотвращения новых пожаров в воскресенье на территории региона 192 мобильные группы, насчитывающие 426 человек, осмотрели 1673 жилых дома, проинструктировали 2758 человек по правилам пожарной безопасности, распространили 2128 информационных листовок.

Жителей и гостей Пермского края призвали: при обнаружении признаков возгорания немедленно сообщить об этом по телефонам «01», «101» или «112».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.