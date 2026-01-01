В Пермском крае осуждены трое «чёрных лесорубов» Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Пермском крае суд вынес приговор трём местным жителям 1958, 1965 и 1988 гр. Они признаны виновными в масштабной незаконной вырубке лесных насаждений и деревьев, не относящихся к лесным, в особо крупном размере, совершенной организованной группой.

По данным Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю, житель региона организовал незаконное производство пиломатериалов в Бардымском районе. Для этого он вырубил более 4 тыс. кубометров древесины без соответствующих разрешений. Ущерб, нанесенный лесному фонду России и администрации Бардымского муниципального округа, превысил 66 млн руб.

Злоумышленники действовали на протяжении двух лет, пока их деятельность не была пресечена в конце 2022 года силами полиции и Росгвардии в рамках операции «Лес».

В ходе обысков у фигурантов изъяли 60 кубометров обработанной древесины, два лесовоза, трактор, три внедорожника, бензопилы и другие предметы, имеющие значение для следствия.

Обвиняемый 1958 г.р. заключен под стражу. Его подельникам суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Виновные приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски о возмещении причиненного ущерба.

