Кафе «Тандыр» в Перми временно закрыто В заведении выявлены многочисленные нарушения санитарных норм Поделиться Твитнуть

Фото: ФССП по Пермскому краю

В Мотовилихинском районе Перми временно прекращена работа кафе «Тандыр». Это решение было принято судебными приставами после того, как в заведении были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

По данным проверки, в кафе по ул. Восстания, 12 не соблюдались правила производственного контроля. Продукты принимались без маркировки и сопроводительных документов, технологические процессы нарушались из-за отсутствия цехового разделения. Овощи мылись в тех же ваннах, где хранилась кухонная посуда. Верхняя одежда, обувь, личные вещи сотрудников и уборочный инвентарь находились в производственном помещении. В кафе не было туалета для персонала и посетителей, а также раковины для мытья рук. Кулинарные изделия готовились без технологических карт, а повар не проходил медицинское освидетельствование и гигиеническое обучение.

Эти нарушения стали основанием для возбуждения административного дела по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Суд признал, что продолжение работы кафе в таких условиях представляет угрозу для жизни и здоровья людей, и постановил приостановить его деятельность на 30 дней.

Исполнительный документ был передан в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. После получения документа сотрудники службы выехали на место и опечатали входные двери кафе. Предпринимателю было разъяснено, что неисполнение требований судебного пристава может повлечь дополнительную административную ответственность. В течение всего срока запрета будут проводиться проверки, чтобы убедиться в соблюдении решения суда.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.