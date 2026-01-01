Суд обязал компанию экс-депутата заксобрания Прикамья вернуть в бюджет 2,4 млн рублей «Медиа-агентство Кулич» и «Дом молодёжи» заключили фиктивный договор Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края предписал компании, связанной с бывшим депутатом Законодательного собрания Ильёй Лисняком, вернуть в бюджет 2,4 млн руб. Ранее администрация Перми обратилась с иском в суд, требуя оспорить контракт между муниципальным учреждением «Дворец молодежи» и «Медиа-агентством Кулич». Эти данные следуют из картотеки суда.

В документе говорится, что спорный контракт между «Куличом» и «Дворцом культуры» был одним из нескольких, заключённых между сторонами с 2020 по 2022 год. Муниципальное учреждение регулярно проводило закупки для размещения материалов антинаркотической направленности среди молодёжи в различных медиаканалах, включая социальные сети, кинотеатры, телевидение, общественный транспорт и лифты. При этом требования к участникам тендера оставались неизменными, что фактически исключало конкуренцию и делало «Медиа-агентство Кулич», контролируемое Ильёи Лисняком, единственным возможным исполнителем.

Оспариваемый договор на сумму почти 2,4 млн руб. был заключён в апреле 2021 года. По условиям контракта «Кулич» должен был обеспечить не менее 7 млн просмотров информационных материалов, предоставленных «Дворцом молодёжи».

В результате разбирательства суд установил, что процедура выбора исполнителя нарушала принципы добросовестной конкуренции и создавала предпосылки для получения незаконной выгоды. Кроме того, было отмечено отсутствие согласованного медиаплана и отчётов о его исполнении, что может свидетельствовать о фиктивности сделки и отсутствии намерений сторон выполнить её должным образом.

Кроме того, проверка Контрольно-счётной палаты, материалы которой были изучены в суде, не выявила документов, подтверждающих достижение необходимого количества просмотров. Представители «Кулича» не смогли предоставить доказательств понесенных расходов, связанных с исполнением контракта. Деньги, перечисленные «Дворцом молодежи», были почти полностью выданы директору «Кулича» Ирине Форсюк в качестве командировочных.

В связи с этими обстоятельствами судья Мария Лаптева постановила удовлетворить исковые требования мэрии и признать недействительным договор от 12 марта 2021 года, заключенный между МАУ «Дворец молодёжи г. Перми» и ООО «Медиа-агентство Кулич» и применить последствия недействительности сделки.

«Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Медиа-агентство Кулич» в доход бюджета города Перми денежные средства в размере 2 млн 399 тыс. руб., а с муниципального автономного учреждения молодежной политики города Перми Молодёжный центр «Дом молодёжи» в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 73 485 руб.», — говорится в решении Арбитражного суда Пермского края.

Кроме того, «Кулич» должен выплатить в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 73 485 руб.

