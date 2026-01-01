В пермском аэропорту задерживаются рейсы в Москву и Сочи Опоздания составляют до 12 часов Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Утром 2 марта в пермском аэропорту Большое Савино задерживаются рейсы авиакомпании «Победы» ДР 6512 Пермь—Москва и ДР 366 Пермь—Сочи.

Согласно скорректированному расписанию, самолёт в Москву вылетит в 19:15 вместо 6:00, а рейс до Сочи перенесли с 06:15 на 11:00.

Кроме того, с задержкой в Пермь прилетит и самолёт рейса ДР 365 из Сочи. Он приземлится в Перми только в 18:25, хотя должен был прибыть 05:15.

Отметим, 1 марта в пресс-службе Росавиации сообщили, что в аэропорту Сочи введены ограничения на полёты. Также вводили ограничения в других аэропортах юга России в связи с атакой украинских дронов. Утром 2 марта эти ограничения сняли.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.