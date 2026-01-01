Глава СКР запросил доклад по делу об умершем пациенте в больнице Прикамья Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о некачественной медицинской помощи в Пермском крае, сообщает пресс-служба следкома.

В социальной сети было опубликовано видеообращение от жителя Пермского края, который пожаловался на плохое медицинское обслуживание своего отца. В январе прошлого года мужчина, страдающий от заболеваний, был госпитализирован в терапевтическое отделение больницы п. Октябрьский из-за ухудшения состояния здоровья. Однако врачам не удалось стабилизировать его состояние, и его перевели в реанимацию. В результате неправильного лечения пациент скончался.

По данному факту Следственный комитет России по Пермскому краю возбудил уголовное дело. Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета Российской Федерации, поручил Денису Головкину, руководителю СК по Пермскому краю, представить доклад о предварительных и итоговых результатах расследования. Исполнение этого поручения взято под контроль центральным аппаратом ведомства.

