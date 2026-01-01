Двое пропавших в Прикамье туристов погибли Ещё один найден с признаками сильного переохлаждения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в рамках поисково-спасательных работ найдены трое ранее пропавших туристов. Один из них госпитализирован с признаками сильного переохлаждения, двое других, к сожалению, обнаружены погибшими.

Операция продолжается по двум направлениям: часть группы сопровождает выжившего для передачи медицинским специалистам, остальные участники продолжают обследование территории в поисках пропавших.

К ликвидации последствий и поисковым мероприятиям привлечено 68 человек и 59 единиц специализированной техники, включая 34 снегохода. В работе также задействован вертолет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.