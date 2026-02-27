В Пермском крае отремонтируют мост через реку Северную Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Пермском муниципальном округе стартовал ремонт моста через реку Северную на въезде в село Рождественское. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Мост является единственным транспортным сообщением с селом. По результатам технического обследования состояние сооружения было признано предаварийным: движение по нему отнесено к категории «повышенной опасности». Специалисты выявили ряд критических дефектов: отсутствие системы водоотвода с проезжей части, износ деревянного настила, повреждение деформационных швов и перильного ограждения, а также вымывание грунта у опор. На пролётных конструкциях и опорах зафиксированы трещины, коррозия, сколы и разрушение защитного бетонного слоя.

В рамках ремонтных работ планируется:

— восстановить опоры и пролётное строение;

— заменить мостовое полотно;

— благоустроить подъездные пути к сооружению.

Работы уже начаты: техническая готовность объекта составляет 4%. В настоящее время подрядная организация занимается устройством временной объездной дороги для обеспечения транспортного доступа в село на период реконструкции.





