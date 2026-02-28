В Прикамье на пожаре погиб 13-летний подросток Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В селе Кояново произошёл пожар в одноэтажном деревянном жилом доме на улице Садовая. В результате возгорания погиб 13-летний мальчик, который не смог самостоятельно покинуть горящее помещение.

Пожарные расчёты оперативно прибыли на место происшествия. Ликвидация возгорания на площади 60 квадратных метров потребовала привлечения 26 огнеборцев и девяти единиц специализированной техники.

Для установления причин и обстоятельств трагедии на месте работают сотрудники Следственного комитета Российской Федерации и дознаватель МЧС России. Проводится проверка, собираются доказательства, опрашиваются свидетели.

Сотрудники МЧС России напоминают родителям о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в быту:

— не оставляйте несовершеннолетних детей без присмотра, даже на короткое время;

— регулярно повторяйте с ребёнком алгоритм действий при пожаре: немедленно покинуть помещение, позвать на помощь, не прятаться;

— установите в жилом помещении автономный пожарный извещатель.

