В феврале цены на новостройки в Перми показали слабый рост Средняя стоимость новой квартиры достигла 8,3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В феврале цены на новостройки в большем числе городов показали рост по сравнению с январем. Специалисты федерального портала «Мир квартир», проанализировав данные по 70 крупнейшим городам России, отметили, что динамика изменения стоимости осталась сопоставимой с предыдущим месяцем.

В феврале стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась в 46 городах из 70, снизилась в 22 и не изменилась в двух.

Наибольший рост отмечен в Грозном (+10,3%), Сочи (+8,3%), Барнауле (+5,2%). Наибольшее снижение зафиксировано в Волгограде (-5,2%), Магнитогорске (-3,2%), Владикавказе (-2,4%). В Перми цена «квадрата» подросла на 0,6%, до 159,8 тыс. руб. В среднем по России стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась на 0,8%, достигнув 158,3 тыс. руб.

Средняя цена квартиры в новостройках выросла в 47 городах, снизилась в 21 и осталась неизменной в двух.

Наибольшее увеличение стоимости квартир произошло в Грозном (+11,6%), Сургуте (+7,4%), Волжском (+6,9%). Наибольшее снижение стоимости квартир зафиксировано в Кирове (-4,8%), Магнитогорске (-3,5%), Волгограде (-3,2%). В Перми цена квартир поднялась всего на 0,1%, до 8,2 млн руб. В целом по всем городам средняя стоимость квартиры увеличилась на 1%, достигнув 8,3 млн.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.