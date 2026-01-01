Пермяки рассказали о профессиях, о которых мечтали в детстве Чаще всего упоминались педагоги, врачи и водители Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно исследованию, проведённому аналитиками «Авито Работы» среди более 8 тыс. работающих россиян, выяснилось, кем жители Перми хотели быть в детстве. Наиболее популярными оказались профессии водителя (13%) и врача (12%). Также часто упоминались учитель (11%), актер (10%), IT-специалист (9%) и учёный (7%). Эти данные «Новому компаньону» предоставили в пресс-службе компании.

В частности, многие пермяки, согласно опросу, в детстве видели себя в творческих или «героических» ролях. Профессии космонавта, экономиста, певца, ветеринара, юриста, инженера, журналиста, архитектора и писателя выбирали примерно одинаковое количество респондентов.

В целом по стране женщины чаще мечтали о работе учителем, врачом, актрисой и певицей. Мужчины же предпочитали быть водителями, спортсменами и космонавтами.

Основными причинами детских мечтаний были интерес к профессии (60%) и влияние СМИ (23%). Престиж и желание помогать людям также играли роль (по 19%), а высокий доход упоминался реже (13%).

Большинство пермяков (66%) сегодня работают не по детской мечте. Лишь 15% полностью реализовали свои детские устремления, а 17% частично. Интересно, что среди старшего поколения (старше 65 лет) и молодежи (18-24 года) чаще встречалось полное или частичное совпадение профессии с детскими ожиданиями.

Лишь 14% пермяков считают, что полностью осуществили свою детскую мечту, а 17% — частично. 8% планируют это сделать, а 55% выбрали другой карьерный путь.

Несмотря на отклонения от детских планов, большинство пермяков положительно оценивают свой профессиональный путь. 22% любят свою работу и планируют развиваться, 21% довольны карьерой, а 17% видят возможности для роста.

При гипотетической возможности начать карьеру заново, только 22% пермяков выбрали бы профессию из детства. Еще 9% склонились бы к ней, но учитывая текущий опыт. Многие предпочли бы более высокооплачиваемую работу (18%), остались бы в текущей сфере 16%, выбрали бы совершенно новую область 13% или сменили специализацию 9%. 7% выбрали бы более стабильную профессию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.