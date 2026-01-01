Пермяки в среднем тратят на горнолыжные курорты 75 тысяч рублей Зимние виды спорта предпочитает каждый второй житель Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Исследование, проведённое аналитиками "Avito Товаров" и "Avito Путешествий", выявило, что горнолыжные виды спорта привлекают внимание приблизительно половины пермяков.

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе компании, согласно полученным данным, каждый второй житель города (57%) проявляет интерес к зимним видам спорта. Из этого числа каждый четвертый (26%) уже имеет опыт катания на лыжах или сноуборде, причем среди этой группы преобладает молодежь 18-24 лет (30%). Еще 10% успели лишь опробовать себя на склонах, а 21% выразили желание начать кататься в текущем или следующем сезоне.

Среди активных горнолыжников большинство предпочитает посещать курорты в пик сезона — в январе-феврале (47%). Около 21% предпочитают более позднее время, март-апрель, а 9% — раннюю зиму. 12% ориентируются на личные возможности, а другая их часть (12%) находит время исключительно на новогодние праздники.

Наиболее популярными направлениями для пермяков остаются Урал и Сибирь, включая такие места, как Абзаково, Банное или Туимский (46%). Значительная доля (35%) выбирает Красную Поляну и Розу Хутор. Алтайские склоны привлекают 18% любителей зимних видов спорта. Горы Кавказа, представленные Эльбрусом, Домбаем и Архызом, выбирают 12% опрошенных. Аналогичное количество (12%) предпочитает горнолыжные курорты Подмосковья, например Сорочаны или Целеево. Иностранные курорты привлекают только 6% пермяков, в основном молодежь 18-24 лет.

Общие расходы на горнолыжный отдых, включая транспорт, проживание, питание и ски-пассы, распределяются следующим образом: 39% готовы потратить до 50 тыс. руб. на человека. 31% планируют бюджет в диапазоне 50-100 тыс. руб., а 21% — от 100 до 150 тыс. руб. Бюджет 150-200 тыс. руб. закладывают 9% опрошенных. Средняя сумма затрат на одного человека составляет 75 тыс. руб.

Что касается экипировки, 28% респондентов закупаются всем необходимым онлайн, а 27% предпочитают использовать сайты и приложения конкретных магазинов. 25% приобретают снаряжение в торговых центрах, такое же количество — в специализированных офлайн-магазинах спорттоваров.

