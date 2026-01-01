Турецкий авиаперевозчик выполнит три чартерных рейса из Перми в Анталию Столько же рейсов запланировано в обратном направлении Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В расписании пермского аэропорта появились рейсы Пермь-Анталия и Анталия-Пермь от турецкого авиаперевозчика Air Anka. Шесть перелётов (три туда, три обратно) запланированы на 25, 27 и 28 апреля. Для перевозки пассажиров будет использоваться Boeing-737, время в пути составит 4 часа 10 минут.

Турецкая компания Air Anka, базирующаяся в Измире, была основана в 2021 году. В 2022 году она получила сертификат эксплуатанта воздушного судна от Главного управления гражданской авиации и приступила к перевозке грузов. В январе 2023 года перевозчик также получил разрешение на пассажирские перевозки. В том же месяце компания выступила спонсором шоу Survivor Turkey и совершила свой первый коммерческий пассажирский рейс, доставив участников шоу в Доминиканскую Республику.

