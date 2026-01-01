Пермская IT-компания представила платформу для самостоятельного проектирования мебели Разработка за несколько минут формирует 3D-проект мебели, комплект чертежей и файлы для ЧПУ-станков Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил пермскую IT-компанию «Привет макет», занимающуюся разработкой российского онлайн-конструктора мебели. Этот сервис позволяет пользователям самостоятельно создавать проекты шкафов, стеллажей, тумб, комодов и других изделий, а затем запускать их в производство на своих или партнерских площадках. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Компания, основанная Никитой Семёновым и Евгением Некрасовым, разработала цифровую платформу, которая за несколько минут формирует 3D-проект мебели, комплект чертежей и файлы для ЧПУ-станков. Сервис автоматизирует весь процесс — от идеи до готового изделия — без посредников. По словам основателей, аналогов ей по глубине автоматизации на российском рынке пока нет.

Проект начал развиваться с 2017 года как онлайн-сервис для быстрого проектирования мебели. В течение нескольких лет его бизнес-модель тестировали на одном производстве, а в 2022 году было запущено распределенное производство. На создание прототипа «распределенной цифровой мебельной фабрики» — сети производств в разных городах, которая позволяет изготавливать заказы ближе к клиенту, — компания получила грант в размере 4 млн руб. от Фонда содействия инновациям.

Проект также стал победителем пермского акселератора «Носороги НТИ» и вошел в топ-10 IT-разработок акселератора «Цифровая Кама». Кроме того, компания участвовала в программе «Импортозамещение» регионального Центра «Мой бизнес» и получила статус малой технологической компании, что позволило ей оформить упрощенную IT-аккредитацию и воспользоваться налоговыми льготами. С помощью Корпорации МСП был взят лизинг на покупку нового станка стоимостью более 2,6 млн руб.

На сегодняшний день у компании работает цех в Перми, и она развивает сеть партнерских производств в других регионах страны. География заказов охватывает всю Россию — от Калининграда до Южно-Сахалинска. Значительная часть заказов поступает из Москвы и Санкт-Петербурга, а также есть клиенты в Ханты-Мансийске и других городах. Сервис также пользуется спросом у мебельных производств, в том числе зарубежных.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.