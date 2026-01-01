Центр экспериментальной механики Пермского политеха получил аккредитацию от Росавиации Она будет действовать бессрочно Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Центр экспериментальной механики (ЦЭМ) Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) прошёл проверку Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) и получил бессрочный аттестат аккредитации, подтверждающий его статус как компетентной испытательной площадки для объектов гражданской авиации.

ЦЭМ признан способным проводить широкий спектр сертификационных работ для авиационной отрасли. В его компетенции находятся пилотируемые воздушные суда, авиационные двигатели, воздушные винты и бортовое оборудование. Методы испытаний и типы объектов строго регламентированы и указаны в приложении к аттестату.

Аккредитация подтверждает высокий уровень технической компетенции ЦЭМ в области испытаний авиационных материалов, организации лабораторных процессов и профессионализма сотрудников.

«Получение аккредитации от Росавиации укрепляет доверие со стороны промышленных партнеров. Это подтверждает, что у нас есть необходимое оборудование, квалифицированный персонал и система управления качеством. Это закладывает основу для долгосрочного сотрудничества, участия в масштабных проектах и расширения научно-технической деятельности ЦЭМ и университета», — отметил директор ЦЭМ профессор Валерий Вильдеман.

