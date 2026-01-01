Центр экспериментальной механики Пермского политеха получил аккредитацию от Росавиации
Она будет действовать бессрочно
Центр экспериментальной механики (ЦЭМ) Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) прошёл проверку Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) и получил бессрочный аттестат аккредитации, подтверждающий его статус как компетентной испытательной площадки для объектов гражданской авиации.
ЦЭМ признан способным проводить широкий спектр сертификационных работ для авиационной отрасли. В его компетенции находятся пилотируемые воздушные суда, авиационные двигатели, воздушные винты и бортовое оборудование. Методы испытаний и типы объектов строго регламентированы и указаны в приложении к аттестату.
Аккредитация подтверждает высокий уровень технической компетенции ЦЭМ в области испытаний авиационных материалов, организации лабораторных процессов и профессионализма сотрудников.
«Получение аккредитации от Росавиации укрепляет доверие со стороны промышленных партнеров. Это подтверждает, что у нас есть необходимое оборудование, квалифицированный персонал и система управления качеством. Это закладывает основу для долгосрочного сотрудничества, участия в масштабных проектах и расширения научно-технической деятельности ЦЭМ и университета», — отметил директор ЦЭМ профессор Валерий Вильдеман.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.