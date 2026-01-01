Пермский зоопарк с 1 марта меняет режим работы Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский зоопарк

С 1 марта в Пермском зоопарке вводится новый график работы. Для посетителей он будет открыт с 10:00 до 19:00 (на час дольше), а кассы будут работать до 18:00. Об этом сообщили в минкульте региона.

Время работы акватеррариума останется прежним: с 10:00 до 18:00, а касса будет закрываться в 17:30.

Кроме того, санитарный день будет проводиться только в первый понедельник каждого месяца.

Изменение графика работы зоопарка — это ежегодная практика, связанная с изменениями в продолжительности светового дня и активности животных.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.