В России с 1 марта ограничат прокат фильмов, противоречащих национальным ценностям Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу законодательные изменения, направленные на расширение оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения кинокартинам. Прокат фильмов, не соответствующих национальным ценностям, будет ограничен не только в России, но и в Беларуси, считают опрошенные «Российской газетой» эксперты.

Основанием для отказа станет дискредитация или отрицание традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Эти ценности закреплены в Указе Президента РФ № 809 от 2022 года, включая жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, а также единство народов России.

Фильмы, не соответствующие этим ценностям, не смогут распространяться на сайтах с более 100 тыс. посетителей в день, доступных за плату или с рекламой, а также в соцсетях с аудиторией более 500 тыс. пользователей.

Речь идет в первую очередь о хорошо известных онлайн-кинотеатрах и популярных видеохостингах, а также социальных сетях. «Площадки с меньшим охватом не будут подпадать под прямой запрет, но на их релиз будет влиять выдача или невыдача прокатного удостоверения. Если проект признают несоответствующим ценностям, ему откажут в удостоверении, что ограничит легальные способы монетизации», — отмечает кинопродюсер и член Союза кинематографистов России Николай Акопов.

Эксперты подчеркивают, что соответствие кино российским ценностям уже стимулируется через приоритетное финансирование, гранты, субсидии, продвижение контента и активное участие государства.

Решения о выдаче прокатного удостоверения принимает Министерство культуры РФ, при этом оценочные решения выносят профильные департаменты и экспертные советы. При необходимости могут привлекаться внешние эксперты — юристы и культурологи. Решение оформляется как официальный административный акт, который подписывается уполномоченным лицом Министерства культуры.

«Министерство сможет вносить изменения в ранее выданные удостоверения, актуализируя сведения о запрете распространения фильма среди детей или об ограничениях для определенных возрастных категорий», — поясняет Джахангир Мамедов, член Экспертного совета Комитета Госдумы по делам национальностей и Ассоциации юристов России.

Если компания не согласна с решением Министерства культуры, продюсер может подать административную жалобу или обжаловать его в суде, отмечает Николай Акопов.

