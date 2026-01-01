Синоптики подробно рассказали о погоде в Перми в выходные Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С использованием технологии «Метеум» и анализа метеорологических данных сервис «Яндекс Погода» подготовил прогноз для Перми на выходные.

В субботу, 28 февраля, ожидается морозная и облачная погода. Будет дуть восточный и юго-восточный ветер с порывами до 9 м/с. Температура утром составит -13°С, днем поднимется до -10°С. К вечеру она останется на том же уровне, а ночью опустится до -12°С.

В воскресенье, 1 марта, прогнозируется морозная и снежная погода. Скорость юго-восточного ветра может составить 8 м/с. Температура утром будет -12°С, днём поднимется до -7°С, вечером и ночью ожидается -6°С.

Среди российских городов-миллионников самая тёплая погода ожидается в Краснодаре, где днём температура поднимется до +8°С. Высокие температуры также прогнозируются в Ростове-на-Дону.

Наиболее холодно в эти выходные будет в Новосибирске, где днём температура опустится до -21°С. Низкие показатели также ожидаются в Красноярске.





