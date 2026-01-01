На улице Весёлой у Средней дамбы в Перми закроют движение до 10 марта Ограничения необходимы для работ по строительству моста Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Министерство транспорта Пермского края объявило о прекращении движения транспорта по ул. Весёлой рядом со Средней дамбой в Перми. Ограничения вводят на участке от дома № 2 до дома № 3г по ул. Революции с 1 по 10 марта.

«Мы строим новый (второй) мост через Егошиху. Движение закрывают для безопасности: рабочие будут устанавливать пролётные строения на опоры. Просим с пониманием отнестись к вводимым ограничениям, быть внимательными на дорогах и заранее планировать маршрут поездок», — сообщается в публикации ведомства.

Согласно размещённому ранее на сайте краевого правительства распоряжению, ограничения планировалось ввести с 21 февраля до 28 февраля. Позже в документ были внесены изменения о продлении срока ограничений до 10 марта новым распоряжением министерства от 26 февраля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.