В выходные вводятся изменения в работу автобусов в Индустриальном районе Перми Корректировки коснутся пяти маршрутов

Администрация Перми

В Перми введут корректировки в работу пяти маршрутов общественного транспорта в Индустриальном районе. Изменения начнут действовать в ближайшие выходные. Об этом сообщает администрация города.

Так, с 28 февраля на маршруте автобусов № 27 изменится расписание движения по выходным. Начиная с 1 марта, на маршруте автобусов № 13 будет увеличено количество отправлений по будням и выходным по основной трассе маршрута. Временно вводятся дополнительные рейсы от д. Песьянки до школы № 136.

«С 1 марта временно на автобусном маршруте № 13 по будням вводятся дополнительные рейсы «Д. Песьянка — Школа № 136». Для их обозначения под лобовым стеклом автобусов будет установлена соответствующая табличка», — отметили в мэрии.

Также с 1 марта автобусы № 28 и 29 вернутся к прежнему пути следования, заезд на остановку «Школа № 107» будет исключён. Со среды, 4 марта, по будням увеличится количество рейсов автобусов № 62 до Осенцов, следующих в вечерние часы.

