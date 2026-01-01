Шесть муниципалитетов Прикамья получат дополнительные субсидии для расселения аварийного жилого фонда На эти цели из краевого бюджета выделено 273 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2026 году шесть городских округов Пермского края получат дополнительные средства из регионального бюджета на программы по переселению граждан из аварийного жилья. Об этом рассказали в пресс-службе краевого минстроя.

В январе этого года стартовала кампания по приёму заявок от муниципалитетов региона на получение финансирования из краевой казны. Оно предназначено для софинансирования мер, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с ветхим жилым фондом. На распределение в 2026 году запланировано 273 млн руб.

Как пояснили в ведомстве, субсидии одобрены для шести муниципальных образований: Краснокамского, Кизеловского, Еловского, Кудымкарского, Красновишерского и Кунгурского округов.

Эти средства пойдут на расселение восьми многоквартирных домов. Согласно заявлению Минстроя, благодаря предпринятым действиям 148 человек обретут новое благоустроенное жилье или получат соответствующие денежные компенсации.

В частности, в Кунгуре планируется расселить дома по адресам: ул. Гоголя, 1в; Ириловская наб., 2; ул. Пугачева, 14. В Кизеле будет расселен ветхий трехэтажный дом по ул. Юбилейной, 7, построенный в 1953 году; туда переедут 56 человек. Краснокамскому округу выделено 30,7 млн руб. на расселение дома по переулку Восточному, 2, что позволит обеспечить новым жильем 32 человека.

Представители профильного министерства подчеркнули, что субсидии предоставляются муниципалитетам на 2026 год, и все мероприятия по расселению должны быть завершены до конца текущего года. Ведомство продолжает прием заявок от муниципальных образований.

С 2019 года на территории Пермского края было ликвидировано 860 тыс. кв. м аварийного жилья, в результате чего почти 56 тыс. человек были переселены в новые квартиры. С 2025 года в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в регионе началось расселение аварийного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, привлечено 1,27 млрд руб. федеральной поддержки. В прошлом году более 6 тыс. человек переехали в благоустроенные помещения. На 2026 год намечено расселить 87,9 тыс. кв. м аварийного жилья — новыми квартирами обеспечат 5,5 тыс. человек.

