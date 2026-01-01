Суд в Прикамье обязал участника торгов вернуть в федеральный бюджет 4,9 млн рублей Выявлены махинации с госсобственностью Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

По решению суда, вынесенному по заявлению прокуратуры Пермского края, недобросовестный участник торгов должен возместить федеральному бюджету сумму, превышающую 4,9 млн руб. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным «Нового компаньона», речь идёт об ИП Ильин.

В ходе судебного процесса ведомство установило, что из-за недобросовестных и согласованных действий ряда участников торгов, государственное имущество, состоящее из нежилого здания и земельного участка, было приватизировано по минимально возможной цене. Она составила 317 тыс. руб., при этом его рыночная стоимость оценивалась в более 4,9 млн руб. В дальнейшем это имущество было продано добросовестному покупателю по договору купли-продажи.

После того как решение суда вступит в законную силу, краевая прокуратура проконтролирует его исполнение.

