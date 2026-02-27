Энергетики предупредили о перекрытии улицы Левченко на выходные Поделиться Твитнуть

В Индустриальном районе Перми сотрудники «Пермских тепловых сетей» приступают к ремонтным работам на ул. Левченко. Причина вмешательства — устранение последствий проседания бетонной плиты тепломагистрального канала, проходящего под проезжей частью.

В связи с производством работ движение транспорта будет временно ограничено. С 6:00 28 февраля до 6:00 2 марта проезд закроют в обоих направлениях на участке ул. Левченко от пересечения с ул. Капитана Гастелло до Бершетского переулка.

Для объезда закрытого участка водителям предлагается использовать улицы Карпинского и Капитана Гастелло. Рекомендуется заранее корректировать маршрут с учётом этих изменений.

Представители энергокомпании заверили, что приложат все усилия для сокращения сроков ремонта и скорейшего возобновления движения транспорта.

