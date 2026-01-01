В Прикамье владелец земельного участка отсудил у коммунальщиков компенсацию Территория около дома жителя Соликамска превратилась в зловонное болото из-за поломки коллектора Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Судебные приставы помогли жителю Прикамья получить компенсацию за испорченную землю. В течение семи лет канализационные стоки заливали принадлежащий ему участок. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ФССП по Пермскому краю.

Как рассказали в ведомстве, из-за поломки близлежащего коллектора мужчина не мог пользоваться своим домовладением. Участок регулярно затапливало, из-за чего он превратился в зловонное болото. Тщетные попытки добиться ремонта от ответственной коммунальной службы не принесли результата. В итоге плодородный слой почвы был уничтожен, растительность погибла, а земля стала местом обитания опасных микроорганизмов. После настойчивых обращений в надзорные органы аварию наконец устранили. Для восстановления пригодности участка к использованию владельцу пришлось нанять специалиста по рекультивации, что обошлось в более 270 тыс. руб.

Поскольку виновник загрязнения отказался добровольно возместить ущерб, пострадавший обратился в суд. Помимо расходов на восстановление земли, коммунальную организацию обязали выплатить компенсацию за моральный вред, причинённый нарушением права на благоприятную окружающую среду.

В отдел судебных приставов по Соликамску поступил исполнительный документ о взыскании с компании более 420 тыс. руб. Руководство должника предупредили о последствиях неисполнения решения суда, включая штрафы и принудительные меры. Чтобы избежать ареста имущества, компания погасила задолженность, а исполнительное производство было завершено.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.