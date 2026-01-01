При поддержке «Азота» состоялась городская олимпиада по химии среди старшеклассников Поделиться Твитнуть

В березниковском филиале Пермского национального исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ) состоялась городская олимпиада по химии для учащихся 11-х классов. Интеллектуальные соревнования прошли при поддержке филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» и собрали 63 старшеклассника из восьми школ города.

Участникам предстояло выполнить 12 заданий профильного уровня по основным разделам химии — общей, неорганической, органической, физической и аналитической. На решение задач отводилось два часа. Задания требовали не только знания формул и теории, но и умения логически мыслить, анализировать и применять знания на практике.

Работы участников оценивала экспертная комиссия преподавателей вуза.

По итогам олимпиады определилась четвёрка победителей. Первое место заняла Мария Фарвозова из школы № 2 с результатом 39,5 баллов из 50 возможных. Второе место — у Михаила Миняйло из лицея №1 (39 баллов). Третье место разделили Александр Камышев из школы № 2 и Екатерина Крючкова из гимназии № 9 (по 27,5 баллов).

Торжественное награждение состоится в БФ ПНИПУ в середине марта.

Анна Штырхун, начальник отдела обеспечения кадрами филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Для нас важно поддерживать талантливых ребят, которые выбирают химию и технические направления. Это вклад в будущее предприятия и города. Возможно, среди участников олимпиады — наши будущие коллеги. Филиал «Азот» и БФ ПНИПУ связывают давние партнерские отношения с целью привлечения выпускников профильных специальностей. Также предприятие тесно сотрудничает с другими учебными заведениями: Березниковским политехническим техникумом, Соликамским горно-химическим техникумом, Березниковским колледжем строительных технологий и креативных индустрий.

«Азот» оказывает финансовую поддержку в развитии материально-технической базы учебных заведений, реализует программу целевого обучения. Специалисты филиала являются экспертами учебных программ, возглавляют экзаменационные комиссии и преподают профильные предметы студентам вузов и ссузов. Студенты технических специальностей ежегодно проходят практику на предприятии, лучшие после окончания учебного заведения становятся частью коллектива «Азота».

