Заповедник «Вишерский» стремится стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО Это связано с тем, что вблизи его границ активизировалась хозяйственная деятельность

фото: заповедник "Вишерский"

Накануне заповедник «Вишерский» в Пермском крае отметил 35-летие. «Главная цель заповедника — сохранить природные комплексы в их естественном состоянии, и мы успешно справляемся с этой задачей», — отметил в соцсетях директор заповедника Павел Бахарев. Запись сделана по случаю юбилея.

Бахарев напомнил, что только 1% территории «Вишерского» доступен для посещения людей, что соответствует федеральному закону о развитии познавательного туризма на федеральных ООПТ. И сейчас заповедник стремится получить международный природоохранный статус. Это связано с тем, что вблизи границ заповедника активизировалась деятельность: увеличилась добыча полезных ископаемых на соседних участках у восточной границы и возросло число посетителей близлежащих природных объектов, включая перевал Дятлова, который находится всего в 15 км от границы.

«Одним из способов усиления природоохранного статуса мы видим признание заповедника «Вишерский» объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО», — заявил руководитель заповедника.

