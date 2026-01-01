«Единая Россия» готовит технологический блок новой народной программы Поделиться Твитнуть

Состоялось первое окружное мероприятие партии «Единая Россия» в рамках отчётно-программной кампании «Есть результат!». Ключевой темой встречи стало промышленное развитие, а правительство представило данные о реализации партийной народной программы в данной отрасли.

Участниками площадки стали делегаты со всего Уральского федерального округа. Среди присутствующих — губернаторы, сенаторы, депутаты Госдумы, руководители заводов, партийные активисты и ветераны специальной военной операции. Высокий уровень мероприятия подтвердили Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, первый вице-премьер Денис Мантуров, полпред Президента в УрФО Артём Жога и секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

«Задачи развития промышленности, обеспечения технологического суверенитета всегда были в центре внимания нашего государства. Сейчас этим занимается и «Единая Россия» как правящая партия. В нашей народной программе, с которой мы шли на выборы в 2021 году, эта тема нашла отражение. «Единая Россия» стояла у истоков принятия основных законов, касающихся промышленности. Их за эти годы принято несколько десятков штук. Они направлены на поддержку производства, на внедрение новых технологий, естественно, на подготовку кадров. Если бы это не было сделано, то, наверное, мы бы подошли к периоду СВО совершенно в другом состоянии», — отметил Дмитрий Медведев.

Глава партии озвучил финансовые итоги: в рамках народной программы на промышленный сектор было направлено свыше 300 миллиардов рублей. Из этой суммы более 100 миллиардов выделили на проект «Профессионалитет», ещё 40 миллиардов — на организацию инженерных школ при университетах.

«Произошёл качественный рывок. Удалось в несколько раз увеличить объём выпуска многих видов военной продукции. И партия внесла свой вклад в решение этой задачи — создан Центр беспилотных систем и технологий. Его задача, как и многих других подобных организаций, продвижение современных прорывных технологий как в оборонной, так и в гражданской сфере», — добавил он.

Кроме того, фиксируется рост выпуска композитных материалов, возвращение России на рынок гражданского авиастроения и увеличение доли отечественного оборудования в нефтегазовой отрасли.

Дмитрий Медведев назвал полученные результаты хорошим стартом для дальнейшей масштабной работы. Итоги будут подведены в ходе восьми окружных форумов, где также соберут предложения для новой предвыборной программы «Единой России».

«Впервые в этом документе должен появиться раздел, который будет посвящён промышленности и технологическому суверенитету. Мы решили и на этом сконцентрироваться. В условиях современного мира мы обязаны обеспечивать себя критически важными технологиями. Это касается и искусственного интеллекта, и робототехники, и беспилотных систем, о которых я уже сказал, и биотехнологий, новых материалов, и энергетики нового поколения, и, конечно, космоса и связи», — резюмировал Дмитрий Медведев.

