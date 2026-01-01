Вымогатели заставили жителя Прикамья копать себе могилу Спасла пострадавшего жена Поделиться Твитнуть

В городе Березники Пермского края местный житель разработал план вымогательства денег у своего земляка.

Сначала злоумышленник действовал один. Он шантажировал жертву видеозаписями, на которых, как утверждал, были зафиксированы противоправные действия последнего. За молчание преступник требовал 200 тыс. руб. Чтобы собрать эту сумму, пострадавший взял кредит в банке. Однако после передачи денег, вымогатель не успокоился.

Он вместе с сообщником вывез жертву в лес, где заставил копать себе могилу. Испугавшись за свою жизнь, мужчина пообещал дополнительно выплатить 150 тыс. руб., подписал доверенность на управление своим автомобилем в пользу одного из преступников и написал чистосердечное признание в деянии, которого не совершал. В течение всего общения с вымогателями потерпевший подвергался постоянному психологическому давлению и избиениям.

Полицейские задержали злоумышленников, когда они передвигались на автомобиле, ранее объявленном в розыск по заявлению супруги пострадавшего.

Им предъявили обвинения в вымогательстве и угоне транспортного средства. Каждому из задержанных назначили наказание в виде лишения свободы. Кроме того, их обязали выплатить компенсацию морального вреда, причиненного их действиями. Инициатор схемы должен был возместить 200 тыс. руб., а его напарник — вдвое меньше. Как сообщили в ГУФССП по Пермскому краю, исполнительное производство завершено фактическим исполнением.

