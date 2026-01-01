В январе средний срок автокредита в Прикамье достиг 6 лет Увеличение сроков кредитования позволяет банкам контролировать долговую нагрузку заемщиков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщает, что в январе 2026 года в Пермском крае средний срок автокредитов, как на новые автомобили, так и на подержанные, достиг 6 лет. Это на 12,1% больше, чем в январе 2025 года (почти 5,5 лет). Схожая динамика отмечается в большинстве регионов РФ.

Среди 30 регионов с наибольшим объемом автокредитования в январе 2026 года самые длинные средние сроки кредитования зафиксированы в Краснодарском крае (6,6 лет), Ставропольском крае (6,5 лет), Оренбургской области (6,3 лет), Республике Башкортостан (6,3 лет) и Тюменской области с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами (6,3 лет). Наименьшие средние сроки автокредитов в этих регионах показали Москва (5,3 лет) и Санкт-Петербург (5,5 лет).

Наибольший рост среднего срока автокредитов в регионах, лидирующих по объему автокредитования, был зафиксирован в Чувашской Республике (+26%), Нижегородской (+25,2%), Белгородской (+23,8%), Самарской (+23,4%) и Тульской (+22,4%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель вырос на 20,2 и 22,3% соответственно.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что после падения до 5 лет в конце 2024-го – начале 2025 годов, средний срок автокредита стабилизировался и начал расти, достигнув 6 лет к началу 2026 года. Увеличение сроков кредитования позволяет банкам контролировать долговую нагрузку заемщиков (не более 50%) за счет снижения ежемесячных платежей.

Однако аппетит к риску у банков и спрос на автокредиты со стороны граждан к началу 2026 года снизились из-за повышения утилизационного сбора, высоких процентных ставок, роста цен на автомобили и сокращения акций и скидок от автопроизводителей и дилеров. При одобрении автокредитов банки предъявляют высокие требования к качеству кредитных историй заемщиков, что снижает риски просрочек в будущем. Поэтому потенциальным заемщикам важно следить за своей кредитной историей и не допускать ее ухудшения.

