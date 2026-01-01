В Прикамье простятся с погибшим на СВО Александром Смирновым
Как сообщили в администрации Сивинского муниципального округа, при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб рядовой Александр Смирнов.
По данным местных властей, он родился 26 января 1970 года, а был убит 13 октября 2025 года. Других сведений о военнослужащем не сообщается.
Церемония прощания с участником СВО состоится 2 марта в 12:00. Кроме того, в 12:30 в МУ «Сивинский центр культуры и досуга» (ул. Советская, 4) пройдёт траурный митинг.
В местной администрации выразили соболезнования семье и близким погибшего.
