В Прикамье простятся с погибшим на СВО Александром Смирновым Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Сивинского муниципального округа

Как сообщили в администрации Сивинского муниципального округа, при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб рядовой Александр Смирнов.

По данным местных властей, он родился 26 января 1970 года, а был убит 13 октября 2025 года. Других сведений о военнослужащем не сообщается.

Церемония прощания с участником СВО состоится 2 марта в 12:00. Кроме того, в 12:30 в МУ «Сивинский центр культуры и досуга» (ул. Советская, 4) пройдёт траурный митинг.

В местной администрации выразили соболезнования семье и близким погибшего.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.